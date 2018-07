'Oscilações são normais', diz Dorival após derrota Derrotado no clássico lusitano do Campeonato Brasileiro, quarta-feira à noite, no Canindé, o Vasco voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. Com 24 pontos, tem meros dois a mais do que o Atlético-MG, o primeiro time dentro da zona de degola. Para o técnico Dorival Júnior, será difícil fugir deste cenário até o fim da competição.