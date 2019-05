Oscilante, Inter recebe o Cruzeiro e tenta se reabilitar no Brasileirão

Oscilante neste início de Campeonato Brasileiro, o Inter quer se reabilitar da derrota para o Palmeiras, sofrida no último final de semana, e deslanchar na competição. O primeiro passo para isso é vencer o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, no duelo de dois times postulantes ao título.

O time colorado deseja, sobretudo, parar de oscilar. É muito forte em casa, mas tem claudicado pois não atua bem longe de seus domínios - perdeu para Chapecoense e Palmeiras fora de casa - e tem o objetivo de repetir o desempenho na Copa Libertadores, em que classificou às oitavas de final na liderança de seu grupo, à frente do atual campeão River Plate. Com as oscilações fora de Porto Alegre, o Inter soma apenas três pontos e no momento está longe dos primeiros colocados.

"Estamos trabalhando forte, sabemos que não começamos muito bem, mas agora temos um jogo em casa para dar sequência e jogar da mesma forma que jogamos na Libertadores. Temos que buscar a vitória para subir na tabela", afirmou Moledo.

Os desfalques e dúvidas do técnico Odair Hellmann estão no meio de campo. O treinador não poderá contar com Patrick, fora por uma lesão muscular na coxa esquerda e deve utilizar como substituto o jovem Nonato, que se destacou no empate em 2 a 2 com o River Plate, na Argentina.

Rodrigo Dourado é dúvida. O volante e capitão da equipe sente dores recorrentes no joelho esquerdo que já o tiraram de outros duelos. Se não puder atuar, Rodrigo Lindoso é o mais cotado para ser titular.

Há outra dúvida quanto ao armador da equipe. D'Alessandro, pela idade avançada, tem sido preservado em alguns jogos. É possível que isso aconteça novamente. O substituto natural do veterano é outro argentino: Martín Sarrafiore, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, a única do time colorado no torneio nacional.