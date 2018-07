Oscilantes, Liverpool e Tottenham empatam no Campeonato Inglês

Num duelo de forte oscilação nos dois lados do campo, Liverpool e Tottenham empataram por 1 a 1, neste sábado, na abertura da terceira rodada do Campeonato Inglês. Jogando na casa do rival, no estádio White Hart Lane, o Liverpool dominou a primeira etapa, porém caiu de produção no segundo tempo e cedeu o empate.

Mesmo na casa do adversário, o Liverpool se impôs em campo na etapa inicial. Foram seguidas chances de gol nos primeiros minutos, uma delas com Philippe Coutinho. Aos 4, ele recebeu passe precioso de Roberto Firmino e desperdiçou chance incrível, cara a cara com o goleiro. Bateu rasteiro e fraco e facilitou a defesa do goleiro holandês Vorm.

Vorm foi o maior destaque do Tottenham no primeiro tempo. Com grandes defesas, evitou um placar elástico dos visitantes. Foi sua defesa que evitou o primeiro gol do Liverpool, aos 25, em outro lance perigoso de Coutinho, após passe de Mané.

O goleiro, contudo, não conseguiu evitar o gol de pênalti marcado por Milner, aos 43 minutos. A penalidade surgiu em lance duvidoso em que Firmino avançou pela linha de fundo, pela esquerda, e sofreu leve toque de Lamela. Foi o suficiente para o árbitro anotar o pênalti.

No segundo tempo, o Liverpool seguia melhor nos primeiros minutos, até com bola no travessão. No entanto, aos poucos caiu de rendimento, passou a jogar mais recuado e viu o goleiro Mignolet brilhar.

O arqueiro belga fez seguidas defesas importantes até ser vazado por Danny Rose, aos 26 minutos. Ele recebeu cruzamento rasteiro da direita, dominou a bola e finalizou para as redes.

Com o empate, o Tottenham chegou aos cinco pontos, mais perto dos primeiros colocados. O Liverpool tem agora quatro e segue na parte intermediária da tabela.