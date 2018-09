Oséas relembra título do Palmeiras sobre o Cruzeiro: 'Fiz gol sem ângulo'

Palmeiras e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo confronto da ida da semifinal da Copa do Brasil, e reeditar a decisão de 20 anos atrás. Naquele jogo, o time alviverde bateu o adversário por 2 a 0 no Morumbi com um gol no fim da partida do atacante Oséas, que relembrou nesta segunda-feira ter conseguido marcar em uma finalização complicada.

O time palmeirense havia perdido no jogo de ida, no Mineirão, por 1 a 0 e chegou ao título ao concretizar os 2 a 0 aos 44 minutos do segundo tempo. Zinho cobrou falta e Oseás chutou para o gol, no rebote do goleiro, quase posicionado da linha de fundo. "Ser campeão da Copa do Brasil, com aquele gol praticamente sem ângulo, foi algo inesquecível. Sabíamos da qualidade do Zinho, batia faltas com perfeição", comentou.

Oséas disse que a jogada decisiva foi fruto da cobrança do treinador da equipe, Luiz Felipe Scolari. "O Felipão sempre cobrava que os atacantes acreditassem nas jogadas até o fim, contando com uma possível falha do goleiro adversário, e graças a Deus fui o privilegiado e fiz aquele gol que ficou marcado para mim e para os torcedores", disse o atacante.

O título da Copa do Brasil foi o primeiro dos três conquistados pelo Palmeiras. O segundo veio em 2012, também sob comando de Felipão, e o outro veio em 2015, com o técnico Marcelo Oliveira. Na edição deste ano o clube alviverde estreou nas oitavas de final, contra o América-MG, e passou pelo Bahia, nas quartas de final, para chegar à semifinal.

Curiosamente o ex-atacante Oséas defendeu o Cruzeiro depois de passar pelo Palmeiras. Pelo time mineiro, também foi campeão da Copa do Brasil, em 2000. "Quando cheguei ao aeroporto para me apresentar ao clube, e um torcedor chegou em mim e falou que eu tinha tirado o título do Cruzeiro quando fiz aquele gol sem ângulo pelo Palmeiras, e que eu teria que ser campeão por eles também", relembrou Oséas.

O ex-jogador atualmente vive em Salvador e costuma participar de eventos relacionados ao Palmeiras. Nesta terça-feira, por exemplo, Oséas estará em um shopping na cidade de Catanduva para uma noite de autógrafos e fotos com os torcedores na Academia Store, rede oficial de lojas do clube.