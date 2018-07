Osmar Loss arma Inter com Elton e Massari nas laterais

No lado esquerdo, com a suspensão de Fabrício e a lesão de Kleber, o garoto Massari, de 22 anos, deve ser o titular no jogo de domingo. E na lateral direita, Osmar Loss optou por colocar o volante Elton no lugar de Nei - outra opção para o setor, Edson Ratinho está suspenso.

No ataque, Leandro Damião voltou da seleção brasileira, após a disputa do Superclássico das Américas, para formar dupla com Diego Forlán. O volante Guiñazu, que também esteve no confronto entre Brasil e Argentina, na noite de quarta-feira, em Buenos Aires, é outro que está de volta ao time.

Assim, a provável escalação do Inter para enfrentar a Portuguesa pela penúltima rodada do Brasileirão tem Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Índio e Massari; Ygor, Guiñazu, Fred e D''Alessandro; Leandro Damião e Diego Forlán.