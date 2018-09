Osmar Loss diz que Pedrinho ainda precisa 'crescer no aspecto emocional'

O agora auxiliar técnico Osmar Loss falou nesta quarta-feira sobre a importância do jovem Pedrinho ao elenco do Corinthians. Na opinião dele, o jogador de 20 anos está pronto tecnicamente, mas ainda previsa evoluir a parte psicológica. "Ele é extremamente hábil com a bola, de controle técnico e um contra um. Ele vem tendo um amadurecimento muito bom, mas é claro que ainda precisa crescer no aspecto emocional", afirmou ao site da CBF.

Pedrinho é uma das principais revelações da base do Corinthians dos últimos anos. Ele estreou no profissional em 2017, durante o Campeonato Paulista, mas ganhou mais espaço na atual temporada. O jogador tem contrato com o clube até 2020 e multa rescisória no valor de 50 milhões de euros. Na última janela de transferências, ele chegou ser sondado por clubes da Europa, como o Paris Saint-Germain, mas o negócio não foi adiante.

Loss deixou o cargo de técnico do Corinthians após a derrota para o Ceará por 2 a 1 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora ele é auxiliar de Jair Ventura, que estreou com derrota no clássicon contra o Palmeiras por 1 a 0 à frente do time alvinegro. Osmar Loss assumiu o Corinthians no fim de maio para substituir Fabio Carille, que foi para o Al-Wehda, da Arábia Saudita. No total, comandou a equipe por 25 jogos, com dez vitórias, dez derrotas e cinco empates.