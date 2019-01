Osmar Loss encaminha time do Guarani para estreia no Paulista

Apesar de todo mistério feito pelo técnico Osmar Loss com os treinamentos fechados, o Guarani está praticamente definido para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista.

A principal dúvida de Osmar Loss era no gol, depois da saída de Agenor para o Fluminense. O prata da casa Passarelli aparecia como favorito, mas a experiência de Giovanni deve pesar na escolha do treinador.

O provável esquema vai ter três volantes - Ricardinho, Fernandes e Fabrício Bigode -, com Carlinhos e Felipe Amorim municiando Diego Cardoso. O experiente Thiago Ribeiro será opção no banco de reservas.

Osmar Loss ainda vai comandar um treinamento nesta sexta-feira, mas o provável time é: Giovanni; Lenon, Ferreira, Diego Giaretta e Inácio; Ricardinho, Fabrício Bigode, Fernandes, Carlinhos e Felipe Amorim; Diego Cardoso.