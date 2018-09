Osmar Loss fará estágio na Europa e deve voltar ao Corinthians em novembro

O auxiliar técnico do Corinthians Osmar Loss passará por um período de estágio no futebol europeu. Ele viajará na próxima semana e deverá voltar na segunda quinzena de novembro. Os clubes por onde passará nem os países foram revelados.

Loss deixou o cargo de treinador após a derrota para o Ceará por 2 a 1 no último dia 5. Por ter vindo das categorias de base, ele conversou com a diretoria e aceitou retornar ao cargo de auxiliar. Loss assumiu a equipe em maio, após a saída de Fabio Carille para o Al-Wehda, da Arábia Saudia. No total, comandou o clube alvinegro por 25 vezes, com dez vitórias, dez derrotas e cinco empates.

Jair Ventura assumiu o clube em seu lugar e trouxe também como auxiliar Emílio Faro. O novo treinador somou até aqui uma derrota (1 a 0 para o Palmeiras), um empate (0 a 0 com o Flamengo) e uma vitória (2 a 1 sobre o Sport).

Loss deixa provisoriamente a comissão técnica com o Corinthians na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, e na semifinal da Copa do Brasil - o jogo de volta contra o Flamengo será no dia 26, na Arena Corinthians.