Osmar Loss faz último teste antes de clássicos que podem definir o seu futuro

O jogo do Corinthians diante do Ceará, nesta quarta-feira, em Fortaleza, às 20 horas, representa o último teste do técnico Osmar Loss antes de uma sequência decisiva para o clube na temporada. Neste domingo, o time enfrenta o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, em uma partida importante para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e fundamental para o clima no clube nas próximas semanas.

Osmar Loss ainda não venceu os clássicos desde que foi efetivado como treinador da equipe profissional após a saída do técnico Fábio Carille para o futebol da Arábia Saudita. Ele perdeu para o São Paulo (3 a 1) e empatou contra o Santos (1 a 1).

Na oitava posição com 30 pontos, o Corinthians está a cinco do Atlético Mineiro, o sexto colocado e primeiro na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2019. Na quarta-feira seguinte ao clássico, o time começa a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O presidente Andrés Sanchez já disse publicamente que a prioridade é a competição de mata-mata.

Os dois clássicos (Palmeiras e Flamengo) podem definir as próximas semanas de trabalho do treinador. Após o empate diante do Atlético-MG, o time foi vaiado na Arena Corinthians.

A equipe treina nesta tarde em Fortaleza, onde joga nesta quarta a partir na Arena Castelão. Osmar Loss não contará com o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Pedro Henrique machucados, além do atacante Clayson, suspenso.