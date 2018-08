Osmar Loss lamenta derrota para o Grêmio: 'O plano não funcionou'

O técnico Osmar Loss preparou o Corinthians para tentar surpreender o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, mas a tática do treinador não deu certo para o alvinegro, em duelo da 19ª rodada do Brasileirão. Sem brilho, o time viu o rival gaúcho ganhar por 1 a 0, aplicando a primeira derrota dos paulistas em casa na competição.

"O plano estratégico não funcionou. Tínhamos a ideia de atrair os zagueiros do Grêmio, mas não conseguimos", lamentou o treinador, que optou por não colocar um jogador de referência no ataque e utilizou meias ofensivos. Para além disso, os zagueiros gremistas Kannemann e Geromel tiveram ótima atuação.

"Acho que o principal motivo foi essa pressão do Grêmio. Tentamos criar mecanismos para sair dela, mas não tivemos êxito. Quando conseguimos achar jogadores nossos entre as linhas, os zagueiros do Grêmio foram muito bem na abordagem. Quando não dá certo a construção, se torna muito mais difícil para os atacantes", comentou.

No decorrer da partida, Loss até mexeu no time e colocou em campo Jonathas para atuar como um centroavante. Mas o Grêmio já tinha a vantagem no marcador e soube manter o resultado, derrotando o Corinthians em Itaquera. Agora o time paulista volta a campo na quarta-feira, contra o Fluminense, fora de casa.

Com o resultado deste sábado, o Corinthians estacionou nos 26 pontos, na sétima colocação da tabela, mas poderá perder uma posição no decorrer da rodada, neste domingo.