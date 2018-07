Osmar Loss pede 'ajuda' dos atletas para ser campeão da Copa SP

Enquanto o Corinthians tenta o seu nono título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico alvinegro, Osmar Loss, tentará no próximo domingo conquistar o seu primeiro título da competição. E para isso, em tom de brincadeira, pediu a ajuda dos jogadores na decisão contra o Botafogo-SP, marcada para as 10h50, no Pacaembu.

Loss enalteceu o número de conquistas do Corinthians e lembrou em entrevista que ainda não tem um título de expressão na carreira. E com esta oportunidade quer a colaboração dos que entrarem em campo. "Eu vou tentar manter a seriedade dos jogadores, manter o foco, porque o Corinthians já tem muitos títulos, mas eu não tenho nenhum, então preciso dele", comentou.

O treinador corintiano também falou do favoritismo do seu time diante do Botafogo. Loss admite que é natural ver o Corinthians à frente do adversário, mas que quando a bola rolar o extracampo pouco importa. "Acho que isso é natural. Atribuir o favoritismo ao Corinthians é normal, é o maior campeão da copinha, está fazendo uma campanha muito boa, mas nós temos que esquecer isso."

Para a decisão de domingo, o treinador não contará com duas peças importantes do seu sistema ofensivo. O meia Matheus Cassini e o atacante Gustavo Tocantins receberam o terceiro amarelo diante do São Paulo e estão suspensos. Seus substitutos ainda não foram definidos.