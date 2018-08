Osmar Loss prevê grande duelo com o Flamengo na Copa do Brasil

A vitória fora de casa sobre a Chapecoense acalmou o ambiente no Corinthians e deu mais tranquilidade para o trabalho do técnico Osmar Loss, que estava um pouco pressionado por ainda não ter engrenado uma boa sequência de vitórias à frente do time paulista. Após a vitória por 1 a 0, na Arena Condá, ele festejou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

"Foi o tipo de jogo que a Chapecoense preconiza. Um jogo muito duro, com isso muitas faltas. Foram cruzadas muitas bolas na nossa área e muitas faltas foram cometidas na intermediária. Atribuo a isso ao jogo imposto. Não somos um time muito faltoso", explicou o comandante, ao fim da partida da volta do confronto.

Agora o Corinthians vai enfrentar o Flamengo na semifinal da competição e espera continuar evoluindo. "É uma decisão maior por ser uma semifinal que pode colocar numa decisão de título. A Chape foi extremamente briosa e valorizou a nossa classificação. Foram duas vitórias por placar mínimo, com jogos equilibrados", disse.

O treinador tem um problema para o próximo duelo, no sábado, contra o Grêmio, na Arena do Corinthians, pois Pedrinho sentiu dores no tornozelo e foi cortado de última hora da partida - ele seria titular. Para o comandante, o Corinthians precisa reagir também no Campeonato Brasileiro para não ficar distante do topo da tabela.