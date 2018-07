Osmar Loss se empolga por dirigir Inter na Europa A Copa Audi é apenas um torneio amistoso da pré-temporada europeia, mas participar de uma competição que conta com as presenças de Bayern de Munique, Milan e Barcelona empolga os jogadores e a comissão técnica do Internacional. Técnico interino desde a demissão de Paulo Roberto Falcão, Osmar Loss admitiu que participar do torneio em Munique será especial para a sua carreira.