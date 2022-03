Técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, agride jogador na Copa Sul-Americana; veja vídeo

Juan Carlos Osorio, ex-técnico do São Paulo e atualmente no América de Cali, protagonizou uma cena lamentável nesta quarta-feira, 16, durante o clássico com o Independiente Medellín, em confronto de colombianos pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O treinador de 60 anos, também da Colômbia, deu um pisão em um jogador adversário, mas acabou não sendo punido pelo ato violento.

A cena aconteceu no segundo tempo da partida. Em determinado momento, Juan Mosquera, atacante do Medellín, caiu próximo ao banco de reservas do Cali. Osorio se aproximou do atleta e disfarçadamente pisou no tornozelo do adversário. O jogador se levantou e partiu para cima do treinador, mas foi contido pelo bandeirinha.

Leia Também Desembarque do Flu após queda na Libertadores tem briga de torcedores com seguranças; veja vídeos

Apesar da agressão, Osorio não foi punido pela arbitragem. Vale ressaltar que nesta etapa da Copa Sul-Americana as partidas ocorrem sem o uso do VAR, que poderia auxiliar em uma possível expulsão do treinador. De acordo com a imprensa local, o treinador ainda chamou Mosquera de "marica" por mais de uma vez.

¡Así no profe! Juan Carlos Osorio pisoteó a Mosquera del Medellín y para colmo de males después lo encara. pic.twitter.com/x8ZYDwHzvt — JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) March 17, 2022

O time de Osorio venceu a partida por 2 a 1, mesmo resultado da vitória do Medellín na partida de ida. Nos pênaltis, o time do ex-São Paulo perdeu por 3 a 1 e acabou eliminado do torneio sul-americano.

Osorio ficou menos de um ano no comando do tricolor do Morumbi. No time brasileiro, o técnico teve uma passagem com altos e baixos, acumulando 12 vitórias, sete empates e nove derrotas em 28 jogos. Ele optou por deixar o São Paulo no fim daquele ano para assumir a seleção mexicana, comandando a equipe na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.