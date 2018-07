Osorio comemora Cristiano Ronaldo 'sob controle' contra o México

O técnico Juan Carlos Osorio comemorou o empate da seleção do México em 2 a 2 com Portugal pelo Grupo A da Copa das Confederações, neste domingo, em Kazan, na Rússia.

"Jogamos com os campeões europeus em igualdade", avaliou Osório, em coletiva depois da partida. "Criamos chances, mas não conseguimos finalizar". O time europeu levava vantagem até os 46 minutos do segundo tempo, quando Héctor Moreno subiu após cobrança de escanteio e arrancou o empate.

O treinador ainda comemorou que sua equipe conseguiu controlar o português Cristiano Ronaldo, que teve apenas um chute à gol. "Conseguimos deixá-lo sob controle. Foi um resultado muito bom para o México", disse.

O resultado deixa a anfitriã Rússia na liderança isolada do grupo com três pontos, depois da vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia no sábado.

Na próxima quarta, 21, Rússia e Portugal jogam no Estádio do Spartak às 12h (de Brasília), enquanto México e Nova Zelândia duelam no Estádio Olímpico de Sochi, às 15h.