Osorio confirma as voltas de Ceni e Ganso para jogo com o Vasco

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, confirmou nesta terça-feira os retornos de Rogério Ceni e Ganso ao time para o jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil. A dupla se recuperava de problemas físicos e está relacionada para a partida desta quarta no Morumbi, que abre o confronto das quartas de final.

O goleiro de 42 anos foi preservado da partida com o Avaí, no domingo, e Ganso também foi baixa, pois se recuperava de dores no joelho direito. Além do camisa 10, o departamento médico também liberou para o jogo o colombiano Wilder, que sofria com dores musculares. O atacante também está relacionado para a partida.

Os outros retornos são do meia Michel Bastos e do atacante Luis Fabiano. Os dois cumpriram suspensão e não viajaram para a jogo em Florianópolis. Ambos devem ser titulares. Pato também está na lista de relacionados e se apresentou ao time após perder o treino desta terça pela manhã. O atacante viajou o Rio para resolver problemas particulares e não conseguiu retornar por falta de condições meterológicas no aeroporto.

Os desfalques são o zagueiro Luiz Eduardo (edema ósseo no joelho esquerdo) e o volante Hudson (dores musculares). O argentino Centurión se reapresentou nesta terça-feira após resolver problemas pessoais, mas fica fora para poder aprimorar a forma física.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais: Matheus Reis, Auro, Bruno, Reinaldo e Carlinhos

Zagueiros: Breno, Edson Silva, Lucão e Rodrigo Caio

Volantes: Thiago Mendes e Wesley

Meias: Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Luis Fabiano, Alexandre Pato e Wilder