Osorio confirma as voltas de Luis Fabiano e Ganso ao São Paulo

O técnico Juan Carlos Osorio, do São Paulo, divulgou nesta terça-feira a lista dos relacionados para enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e confirmou as voltas do meia Ganso e do atacante Luis Fabiano o time. A dupla cumpriu suspensão no último domingo, contra o Cruzeiro, e agora volta a ficar à disposição.

A equipe fechou a preparação nesta terça-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, em atividade secreta. Durante mais de uma hora os jogadores trabalharam sem a presença dos jornalistas. Depois o elenco participou de um treino em campo reduzido e Ganso se destacou com gols e assistências.

Além do camisa 10 e de Luis Fabiano, o técnico também ficou fora da última partida da equipe. Osorio foi expulso nos minutos finais da derrota por 2 a 0 para o Sport, na Arena Pernambuco, e agora volta a comandar ao time na beira do gramado. Os desfalques serão o lateral-direito Bruno, com lesão no tornozelo esquerdo, e o volante Wesley, que levou uma pancada nas costas.

O lateral-esquerdo Reinaldo também volta a ficar à disposição e está recuperado de uma amigdalite que o tirou da partida contra Cruzeiro. Apesar disso, ele deve ficar no banco de reservas e Carlinhos será mantido como titular. A provável equipe titular deve comçar o jogo com: Rogério Ceni; Thiago Mendes, Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Carlinhos; Lucão, João Schmidt, Ganso, Michel Bastos e Alexandre Pato; Luis Fabiano.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais: Auro, Carlinhos e Reinaldo

Zagueiros: Rafael Toloi, Lucão, Edson Silva e Breno

Volantes: Rodrigo Caio, Thiago Mendes, João Schmidt e Hudson

Meias: Michel Bastos, Boschilia e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Alexandre Pato, Luis Fabiano e Centurión