Osorio critica ausência de Pato em clássico: 'É uma vergonha'

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, começou a se deparar nos últimos dias com a recorrente polêmica entre o clube e o Corinthians. O colombiano lamentou nesta sexta-feira não poder escalar o atacante Alexandre Pato para o clássico do próximo dia 9, pelo Campeonato Brasileiro, e classificou como "vergonha" essa limitação contratual.

O artilheiro do time na temporada com 18 gols é desfalque certo no encontro no Morumbi por pertencer ao Corinthians e estar emprestado até o fim da temporada. "É uma vergonha para nós não poder contar com Pato", comentou o técnico em entrevista nesta sexta-feira. O atacante marcou gols nos dois últimos jogos da equipe.

"Lembro que em nosso jogo contra Gremio eu perguntei o mesmo sobre (o volante) Maicon e o clube falou para mim que poderia jogar. Agora nossa situação é muito diferente e até injusta", reclamou Osorio. O técnico vai enfrentar pela primeira vez o Corinthians e no único clássico que teve até sob o seu comando o São Paulo foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0.

Pelo acordo selado entre São Paulo e Corinthians pelo empréstimo de Alexandre Pato o jogador só pode enfrentar o clube do Parque São Jorge caso exista acordo entre as equipes, fora o pagamento de uma multa no valor de R$ 5 milhões. Além dele, o time terá como baixa o volante Thiago Mendes, suspenso, pelo terceiro cartão amarelo.

Até o clássico o time terá uma semana completa de treinos. Os jogadores vão ganhar folga no sábado e no domingo e se reapresentam na segunda à tarde para iniciar a preparação. "Acreditamos que no nível profissional do futebol o mais importante é a parte psicológica. Vamos a dar quase três dias para os jogadores ficar com a família", explicou.