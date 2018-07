Osorio é suspenso por 6 jogos pela Fifa e não vai dirigir o México na Copa Ouro

O técnico Juan Carlos Osorio foi suspenso nesta sexta-feira por seis jogos pela Fifa por insultar a arbitragem durante o jogo pelo terceiro lugar da Copa das Confederações, no último domingo, na Rússia, em que Portugal venceu o México por 2 a 1 na prorrogação. Com isso, ele não poderá dirigir a seleção mexicana na Copa Ouro.

O torneio organizado pela Concacaf vai se iniciar nesta sexta-feira nos Estados Unidos. O México é o atual campeão da competição e disputará o seu primeiro jogo no próximo domingo diante da seleção de El Salvador em San Diego - Jamaica e Curaçau serão os outros adversários na fase de grupos. E se a equipe voltar à final, vai disputar seis jogos, exatamente a pena imposta a Osorio, que terá a sua vaga ocupada por Luis Pompillo Páez.

Na partida do último domingo, Osorio se enfureceu com a arbitragem por não ter marcado um suposto pênalti para o México diante da seleção portuguesa. E o juiz Fahad Al-Mirdasi, da Arábia Saudita, expulsou Osorio pelos insultos ao quarto árbitro Bakary Gassama, de Gâmbia, após o treinador reclamar do suposto pênalti e não ter aceito o seu pedido para revisão do lance pelo árbitro de vídeo.

Ao anunciar a punição ao treinador, a Fifa afirmou que o treinador colombiano "utilizou palavras insultantes, além de mostrar uma atitude agressiva em relação aos árbitros do encontro".

Se o México disputar menos de seis partidas na Copa Ouro, Osorio deverá cumprir o restante da sua punição nos compromissos seguintes da seleção mexicana. A Fifa também impôs uma multa de 5 mil francos suíços (aproximadamente R$ 17 mil).