Osorio elogia Valdivia, mas evitar falar sobre negociação com o meia

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, evitou falar da negociação do clube com o meia Valdivia, do Palmeiras. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, o colombiano elogicou o jogador chileno, mas disse que deixa o assunto para a diretoria resolver.

Na última semana Valdivia e dirigentes do São Paulo se reuniram e falaram sobre uma possível transferência. "Somente falo da parte esportiva. Jorge (Valdivia) é jogador muito bom, pode jogar em qualquer time no Brasil e inclusive na América do Sul. Mas é da nossa diretoria tratar de conseguir isso ou não", comentou Osorio.

O meia chileno tem vínculo com o Palmeiras até segunda-feira e pré-contrato assinado com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Esse acordo é um dos complicadores para uma possível transferência se concretizar, fora a questão financeira. Estrela do Palmeiras, Valdivia teria que se adequar a um novo patamar salarial caso tope fechar com o São Paulo.

Se a negociação com o chileno é complicada, outro reforço está para chegar ao clube do Morumbi. Osorio confirmou que o atacante Rogério está para cegar. "Nosso auxiliar (Luis Pompilio Paez) buscou, fez uma pesquisa com muita atenção e decidiu por três jogadores, até no fim escolhermos o nome dele", explicou. O atacante pertence ao Náutico e está emprestado ao Vitória.