Osorio faz primeira convocação no Paraguai e desfalca quatro clubes brasileiros

O técnico Juan Carlos Osorio realizou nesta terça-feira sua primeira convocação à frente da seleção paraguaia. Depois de comandar o México na Copa do Mundo, o treinador anunciou uma lista prévia de atletas que atuam fora do país e que conta com jogadores de quatro clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Santos.

A convocação de Osorio, aliás, promete incomodar. Afinal, como o Paraguai não marcou amistosos para o mês que vem, o treinador colombiano utilizará as próximas duas datas Fifa - 8 e 16 de outubro - para um período de treinos e de conhecimento de seus novos comandados.

No Brasil, serão quatro os times desfalcados em meio à reta final do Campeonato Brasileiro. Pior para o Corinthians, que teve dois nomes chamados. Um deles, o atacante Angel Romero, é um dos principais jogadores da equipe na temporada. Já o outro, o também atacante Sergio Díaz, ainda não estreou pelo clube.

Mas o Corinthians não é o único com motivos para reclamar. Seu maior rival, o Palmeiras, perderá o zagueiro Gustavo Gómez, que vem crescendo de produção e conquistando espaço com Luiz Felipe Scolari. Já o Santos terá de ceder o meia-atacante Derlis González, enquanto o Flamengo perder o volante reserva Piris da Motta.

No total, Osorio chamou 27 nomes. Outros destaques são o ex-corintiano Fabián Balbuena, hoje jogador no West Ham, e o meia Iturbe, do Pumas, do México. O treinador deve completar a lista com outros nove jogadores que atuam no Paraguai e realizar um período de treinamentos com 36 atletas. Nesta listagem prévia ele não incluiu o nome de nenhum goleiro.

Confira a lista de convocados do Paraguai:

Defensores - Jorge Moreira (River Plate), Rolando García (Lanús), Fabián Balbuena (West Ham), Gustavo Gómez (Palmeiras), Bruno Valdez (América-MEX), Junior Alonso (Celta de Vigo), Danilo Ortiz (Banfield-ARG), Omar Alderete (Huracán-ARG), Lorenzo Melgarejo (Spartak Moscou) e Blas Riveros (Basel-SUI).

Meio-campistas - Robert Piris Da Motta (Flamengo), Cristian Paredes (Portland Timbers), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Jesús Medina (New York City), Hernán Pérez (Espanyol), Héctor Villalba (Atlanta United), Derlis González (Santos), Miguel Almirón (Atlanta United), Alejandro Romero (New York Red Bulls), Juan Iturbe (Pumas-MEX), Óscar Romero (Shanghai Shenhua) e Cecilio Domínguez (América-MEX).

Atacantes - Ángel Romero (Corinthians), Federico Santander (Bologna), Antonio Sanabria (Betis), Sergio Díaz (Corinthians) e Cristian Colmán (FC Dallas).