Osorio fecha treino, mas adia definição dos titulares do São Paulo

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, fez um treino fechado na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, mas ainda não começou a definir o time que no domingo enfrenta o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O colombiano preferiu fazer um jogo-treino com a Portuguesa e testar jogadores, principalmente garotos da equipe sub-20.

O trabalho durou cerca de duas horas e teve a vitória de virada do time do Morumbi por 2 a 1, com gols de Lyanco e João Schmidt. Paulinho marcou para a Portuguesa. Segundo o São Paulo, Osorio experimentou escalar jogadores em diferentes funções e observou quatro atletas da base. "Eles ainda são jovens, então é importante promover esta integração nos treinos", disse o técnico em entrevista ao site oficial do clube.

O lateral-direito Danilo e os atacantes Joanderson, David Neres e Murilo entraram na equipe no decorrer da atividade. No primeiro tempo, com os titulares, o placar ficou no 0 a 0 e só depois, na segunda metade, é que os gols saíram. "O jogo-treino foi importante para poder observar melhor alguns jogadores, como Breno e Luiz Eduardo", comentou Osorio.

Até domingo, Osorio vai comandar mais duas atividades, ambas sem a presença dos jornalistas. O técnico terá que armar o time titular sem o artilheiro da equipe no ano, Alexandre Pato, com 18 gols, que está fora por questões contratuais. Outros desfalques são o volante Thiago Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Luis Fabiano, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).