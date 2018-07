Osorio inicia trabalho de aproximação com a base do São Paulo

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, começou nesta quarta-feira a promover um trabalho de integração entre as categorias de base e o profissional. O colombiano convocou a equipe sub-20 do clube, que costumeiramente treina no CT de Cotia, para trabalhar no CT da Barra Funda e se familiarizar com o cotidiano do time principal.

Ao lado do técnico dos juniores, André Jardine, Osorio comandou o coletivo e conhecer melhor os jovens jogadores. "Gostei muito do trabalho. Acho que temos que aproveitar mais o tempo, quando a semana permitir, e repetir mais treinamentos para familiarizar os jogadores da base. Quero promover isso mais vezes para conhecer melhor os atletas, e que eles também possam aprender como desenvolvemos o trabalho no profissional", avaliou Osorio.

O treinador se notabilizou no Atlético Nacional justamente pela promoção de jogadores jovens das categorias de base. Esse atributo chamou a atenção da diretoria do São Paulo durante a busca por um novo técnico. Antes da vinda do time completo do sub-20, Osorio também convidou alguns atletas para terem um período de experiência entre os profissionais, como o atacante Luiz Araújo e o zagueiro Roni.

No atual elenco, dos 31 jogadores à disposição do técnico, 11 foram revelados no CT Cotia. Os goleiros Léo e Lucas Perri, os laterais Auro e Matheus Reis, os zagueiros Rodrigo Caio, Breno, Lucão e Lyanco, o volante João Schmidt, o meia Boschilia e o atacante João Paulo integram a lista, fora o capitão Rogério Ceni.