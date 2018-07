Osorio lamenta gols perdidos pelo México em derrota para Alemanha

O colombiano Juan Carlos Osorio, treinador da seleção do México, lamentou a eliminação da sua equipe na semifinal da Copa das Confederações na derrota por 4 a 1 para o jovem time da Alemanha, nesta quinta-feira, em Sochi, na Rússia. Mas a frustração do técnico foi ainda maior pelas várias oportunidades de gols perdidas que poderiam ter colocado os mexicanos na decisão da competição.

"Creio que merecíamos mais por todas as oportunidades criadas. A equipe sempre esteve na frente (no ataque), continuamos com a mesma forma de atuação, apesar de estar em desvantagem, geramos muitas opções para fazer pelo menos mais dois gols", analisou Juan Carlos Osorio em entrevista coletiva depois da partida.

Juan Carlos Osorio destacou a eficácia dos rivais para marcar os quatro gols e achou que faltou a mesma letalidade à sua equipe, que dominou a bola e esteve sempre no ataque. "somos eficientes para criar oportunidades, mas não somos eficazes. E eles, entre as muitas coisas boas que têm, destaca-se a eficácia".

O México fará a sua despedida desta edição da Copa das Confederações neste domingo, às 9 horas (de Brasília), na disputa do terceiro lugar contra a seleção de Portugal, em Moscou.