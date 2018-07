Osorio muda rotina do São Paulo e adia folga do elenco após a rodada

A partir desta semana a comissão técnica do São Paulo implementou uma alteração na rotina de treinos dos time. Em vez de folgar na segunda-feira após os jogos nos finais de semana, a equipe vai ter que adiar o descanso por um dia e se reapresentar na segunda-feira pela manhã para iniciar o trabalho regenerativo.

No entender do técnico Juan Carlos Osorio, a medida facilita a recuperação física dos jogadores e evita possíveis lesões decorrentes da fadiga muscular. "É uma nova comissão, com métodos diferentes de trabalho. O treinador achou que seria necessário os jogadores virem fazer o trabalho hoje (segunda) para amanhã (terça) descansar mais. É diferente, porque estamos acostumados ter essa logo folga no dia seguinte", explicou o lateral-esquerdo Carlinhos.

Na semana que vem, após o clássico com o Palmeiras, pelo Brasileirão, o elenco deve seguir a mesma programação. A tendência é os titulares fazerem um treino leve pela manhã de segunda-feira e quem estiver mais desgastado deve ficar apenas na academia para fazer a recuperação muscular e não participar de trabalhos no campo. Essa agenda deve ser utilizada somente quando a equipe não tiver compromissos no meio de semana.

Desde a última sexta-feira o clube tem dois novos funcionários na comissão técnico. Por indicação de Osorio, chegaram da Colômbia o auxiliar técnico Luis Pompilio Paez Castellanos, e o preparador físico Jorge Enrique Rios Duque.