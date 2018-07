Osorio pode indicar mais colombianos para o São Paulo

O atacante colombiano Wilder Guisao, que poderá fazer sua estreia pelo São Paulo nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Ceará, pode não ser o único colombiano no elenco do Tricolor. Por causa da situação financeira do clube, o técnico Juan Carlos Osorio cogitou a possibilidade de contratar mais colombianos.

"Olhamos três opções. A grande diferença foram as condições e exigências de cada clube. No final, a mais viável, a mais acessível foi a contratação do Wilder, com quem estamos muito contentes. Estamos convencidos de que ele vai colaborar", disse o treinador em entrevista à Caracol Rádio, da Colômbia. "Seguramente, no futuro, se tivermos oportunidade, vamos tratar de trazer mais", completou o técnico são-paulino.

Guisao, contratado por empréstimo do Toluca, do México, é um jogador veloz, que atua pelos lados do campo. Foi indicado pelo próprio Osorio para suprir uma carência que identificou no elenco.

Outra opção para o ataque é Rogério, que atua do Vitória. O negócio está praticamente concretizado com o São Paulo, mas falta o acerto entre o Vitória, seu clube atual, e o Náutico, clube detentor dos seus direitos federativos.