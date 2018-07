Osorio afirma confiança em Ganso: 'É um craque e corre mais de 9 km'

Após a vitória diante do Internacional neste sábado, o técnico do São Paulo, o colombiano Juan Carlos Osorio, defendeu o meia Paulo Henrique Ganso e afirmou que sempre confiou na qualidade de seu jogador, apesar das críticas que o atleta recebe por parte da torcida. "Cada vez que algum de vocês (jornalistas) me pergunta sobre Ganso, sempre respondi que Ganso é um craque", afirmou. "Hoje e sempre confiei nele".

Paulo Henrique Ganso teve atuação decisiva na vitória sobre o Internacional no estádio do Morumbi, em especial no segundo tempo. O meia participou dos dois gols da partida. No primeiro, marcado pelo estreante Rogério, foi Ganso que começou a jogada.

Foi um cenário bem diferente de algumas semanas atrás, quando Paulo Henrique Ganso e o próprio Juan Carlos Osorio estavam na mira da torcida depois de perder para o Goiás por 3 a 0, no Morumbi. O colombiano disse que entende o lado do torcedor, que age muito na base da emoção, algo que, segundo o técnico, também marca o futebol brasileiro.

O treinador afirmou que Paulo Henrique Ganso corre muito durante os jogos, embora o estilo de jogo do meia não sugira isso. "Ele corre mais de 9 km por jogo, segundo o GPS. Sua atitude sugere uma displicência, mas hoje (sábado) sua maneira de sentir o jogo e sua frieza foram fundamentais".