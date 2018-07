Osorio revela que São Paulo pode fechar com Dória nesta segunda

O São Paulo ainda mantém um fio de esperança em conseguir a contratação do zagueiro Dória, que no fim do mês passado voltou para o Olympique de Marselha após atuar por seis meses com a camisa tricolor. O técnico Juan Carlos Osorio revelou que nesta segunda-feira um dirigente terá uma importante reunião, na qual poderá definir se existe ou não a possibilidade de o defensor permanecer no Morumbi.

"Amanhã (segunda-feira) um dos nossos dirigentes terá uma reunião e vai definir. Espero que, para o bem do São Paulo, o Dória fique", disse o treinador, que conta com Dória ou algum outro zagueiro canhoto e rápido para montar o São Paulo no 3-4-3, seu esquema favorito. A ideia era que a defesa titular fosse formada por Dória, Lucão e Rafael Toloi.

O Olympique está disposto a negociar o jogador, mas espera por propostas de clubes da Europa e com valores mais elevados para tentar recuperar pelo menos uma parte dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) investidos no atleta. A diretoria do São Paulo não confirma, mas o clube do Morumbi está disposto a pagar até 4 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões) por 70% dos direitos federativos do atleta.

A esperança dos são-paulinos é a de que os franceses não consigam uma proposta melhor. Enquanto isso, Osorio tem escalado o São Paulo com apenas dois zagueiros. Além de Toloi e Lucão, titulares diante do Coritiba, o treinador conta ainda com Edson Silva, Breno (que ainda não tem condições de jogo) e o garoto Lyanco, das categorias de base.