Osorio sai do cargo com aproveitamento inferior a Leão e Carpegiani

Juan Carlos Osorio ficou por pouco tempo no comando do São Paulo e mesmo aclamado pelos jogadores, não concretizou números superiores aos dos antecessores. Dos dez últimos treinadores do São Paulo, somente as passagens de Paulo Autuori, em 2013, e de Adilson Batista, em 2011, tiveram aproveitamento de pontos inferior ao retrospecto do colombiano.

Juan Carlos Osorio - jun/2015 até out/2015

Jogos: 28

Vitórias: 12

Empates: 7

Derrotas: 9

Aproveitamento: 51%

Milton Cruz - abr/2015 até mai/2015

Jogos: 10

Vitórias: 7

Empates: 0

Derrotas: 3

Aproveitamento: 70%

Muricy Ramalho - set/2013 até abr/2015:

Jogos: 109

Vitórias: 58

Empates: 22

Derrotas: 29

Aproveitamento: 60%

Paulo Autuori - jul/2013 até set/2013:

Jogos: 17

Vitórias: 3

Empates: 4

Derrotas: 10

Aproveitamento: 25%

Ney Franco - jul/2012 até jul/2013

Jogos: 79

Vitórias: 41

Empates: 16

Derrotas: 22

Aproveitamento: 59%

Emerson Leão - out/2011 até jul/2012

Jogos: 44

Vitórias: 26

Empates: 6

Derrotas: 12

Aproveitamento: 54%

Adilson Batista - jul/2011 até out/2011

Jogos: 22

Vitórias: 7

Empates: 9

Derrotas: 6

Aproveitamento: 45%

Paulo César Carpegiani - out/2010 até jul/2011

Jogos: 47

Vitórias: 30

Empates: 4

Derrotas: 13

Aproveitamento: 66%

Sérgio Baresi - ago/2010 até out/2010

Jogos: 14

Vitórias: 5

Empates: 4

Derrotas: 5

Aproveitamento: 45%

Ricardo Gomes - jun/2009 até ago/2010

Jogos: 73

Vitórias: 38

Empates: 15

Derrotas: 20

Aproveitamento: 59%