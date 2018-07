Osorio se mostra preocupado com indefinição no elenco

As transferências do São Paulo movimentaram os bastidores do clube na última semana. Os zagueiros Rodrigo Caio (Atlético de Madri) e Paulo Miranda (RB Salzburg) foram negociados.E as incertezas no elenco são-paulino estão incomodando Osorio.

"Sobre Denilson, não está assinado (com Al-Wahda). Essa é a incerteza que eu me referia anteriormente. É muito frustrante trabalhar assim. Mas vamos esperar dois ou três dias para definir. A única coisa que me preocupa é sobre os jogadores que ficam ou aqueles que vão sair".

O São Paulo tem o clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a equipe busca retomar a liderança, que ficou com o Sport após o empate do time do Morumbi contra o Avaí, por 1 a 1 na tarde de ontem. O gol de André Lima que igualou o marcador para o time foi anotado aos 45 minutos da segunda etapa.