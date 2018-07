Osorio sonha com as chegadas de zagueiro canhoto e ponta direita

O São Paulo superou as quatro saídas de jogadores com a vitória sobre o Vasco por 4 a 0 na última quarta-feira e amenizou até mesmo a apreensão do técnico Juan Carlos Osorio sobre o elenco. Nesta sexta-feira, durante a entrevista coletiva semanal no CT da Barra Funda, o colombiano deixou as reclamações de lado para expressar o sonho de dois reforços.

"Se pudesse escolher, traria um zagueiro canhoto e mais um ponta rápido para jogar pelo direito. Então, teríamos um elenco mais completo", disse Osorio. Nas entrevistas anteriores o técnico tinha lamentado as baixas no grupo e comentado que a diretoria não havia lhe detalhado a necessidade de negociar jogadores para melhorar as finanças do clube.

A equipe perdeu recentemente os volantes Denilson e Souza, fora os zagueiros Paulo Miranda e Dória. Este último, porém, ainda pode retornar caso o São Paulo o contrate do Olympique de Marselha. O defensor é canhoto, característica que Osorio sonha em ter em um possível reforço. Por enquanto, a diretoria não revelou buscar jogadores.

Nos últimos dias o técnico também se ocupou de conversar com Ganso. O meia criticou publicamente o zagueiro Lucão pela falha de posicionamento em um gol sofrido na derrota para o Atlético-PR, em Curitiba. As conversas animaram bastante Osorio, que elogiou a postura recente do camisa 10. "Estou satisfeito com Paulo Henrique. Cada vez mais ele mostra que é um jogador de time, tem um talento inegável".