Osorio tem dois meses para conhecer o elenco até sugerir reforços

O São Paulo deve esperar pelo menos dois meses até começar a procurar reforços para o elenco no meio desta temporada. A diretoria estabeleceu esse prazo para que o novo técnico, Juan Carlos Osorio, possa conhecer melhor o elenco, identificar necessidade e a partir delas, sugerir para quais posições será necessário contratar jogadores.

O colombiano chegou ao clube na última semana, estreou no sábado, contra o Grêmio, e ainda busca se adaptar à nova função. "Até ele se acostumar ao clube e conhecer o elenco vai levar uns 60 dias. Antes desse tempo seria muito apressado fazer qualquer planejamento", disse ao Estado o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro.

Contente com o início do trabalho do treinador, o dirigente já descartou a possibilidade de contratar jogadores da mesma nacionalidade de Osorio. "Fiz um acordo com ele de não chamarmos jogadores da Colômbia para o Brasil. E o Osorio concordou. Isso não seria o ideal. Achamos que quem está aqui não deve em nada", explicou o vice de futebol em entrevista à Rádio Globo.

O ex-técnico do Atlético Nacional disse durante a sua apresentação que não gosta de indicar jogadores específicos à diretoria. Durante as próximas partidas Osorio quer fazer testes para conhecer melhor os atletas que tem à disposição. O treinador ficou conhecido na Colômbia pelo intenso rodízio de titulares e pelo ex-clube, passou 149 jogos sem repetir a escalação.