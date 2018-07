Osorio tem problemas para montar ataque do São Paulo contra o Avaí

Juan Carlos Osorio vai usar os treinos da semana para tentar solucionar os problemas no ataque do São Paulo. Contra o Avaí, no domingo, ele não poderá contar com Luis Fabiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e ainda não sabe se poderá usar Alexandre Pato, que está na Justiça contra o Corinthians e pode ficar livre de seu vínculo dependendo da decisão do tribunal.

A juíza Maria Alice Severo Kluwe determinou um prazo de 72 horas, a partir da segunda-feira, para que Corinthians e São Paulo apresentem os comprovantes de pagamentos de direito de imagem ao atacante. Se isso não ocorrer, o jogador pode ser liberado pela Justiça do contrato com o Alvinegro e, automaticamente, o empréstimo com o Tricolor ficaria invalidado.

Osorio já avisou que não pretende usar atletas que não estejam com a cabeça no clube. Outro problema é Centurión, que foi liberado para viajar para a Argentina e não tem presença garantida. Com isso, as opções para o ataque são Jonathan Cafu, João Paulo, Luiz Araújo e Ewandro.

A boa notícia, pelo menos, é que Carlinhos não teve lesão muscular e poderá jogar no fim de semana. Ganso também está liberado pelos médicos e pode voltar ao time.