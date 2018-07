Osorio vê clássico como decisivo para definir futuro do São Paulo

A derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, foi o quinto revés do São Paulo no Campeonato Brasileiro, manteve o time na quinta posição e fez o técnico Juan Carlos Osorio depositar na próxima rodada, contra o Corinthians, o encontro responsável para definir os objetivos da equipe na competição.

De acordo com o técnico, o time passa a se distanciar demais dos adversários e por isso, aposta no clássico com o Corinthians, na próxima rodada, para ter uma noção mais clara de quais expectativas pode criar. "Será uma partida importante porque teremos dez dias para nos preparar. Acho que será definitivo para nossas aspirações", comentou ao fim da partida no Mineirão.

O clássico será no Morumbi e o rival do São Paulo chegará como vice-líder, além de estar há oito partidas sem perder. Osorio não poderá contar com Thiago Mendes, que levou o terceiro cartão amarelo, e nem com Alexandre Pato, que fica fora da partida por questões contratuais.

Para o técnico, o grande problema na derrota para o Atlético-MG foi os erros na finalização. "Temos que melhorar na forma como concretizamos nossas jogadas. Falta melhorar na nossa eficácia diante do gol rival", criticou. No primeiro tempo, apesar de ter levado três gols, o São Paulo finalizou mais que o adversário.