Osorio vê São Paulo com chance de título no Campeonato Brasileiro

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, afirmou neste sábado que vê o time com chances de ser campeão brasileiro. O colombiano estreou no cargo ao bater o Grêmio por 2 a 0 no Morumbi e disse confiar na qualidade do elenco e na força do seu trabalho para manter o time nas primeiras posições da tabela até o fim da competição.

"Temos um time muito técnico e vamos melhorar a nossa organização. Respeito a todos os outros times, temos adversários realmente muito bons, mas confio na nossa equipe", afirmou o treinador. O colombiano chegou na última semana ao clube e assinou contrato pelas próximas duas temporadas.

Osorio teve apenas uma semana para trabalhar a equipe e embora já conhecesse o São Paulo anteriormente, explicou estar surpreso com a qualidade do elenco. Para o colombiano, o principal ponto forte do time é a capacidade de controlar o jogo com longas trocas de passes e intensa circulação da bola.

O colombiano tem procurado conversar em português e nas próximas semanas deve definir quem serão os dois auxiliares colombianos que vão integrar a sua comissão técnica. Por enquanto Osorio descarta fazer mudanças bruscas na equipe e prefere manter o estilo de trabalho do antecessor, Milton Cruz, com quem tem procurado conversar bastante.

O técnico disse que estuda bastante os adversários no Campeonato Brasileiro e já ter identificado várias características diferentes do futebol colombiano. "Aqui os times são muito técnico. Os jogadores têm um controle de passe muito bom. Na Colômbia as equipes apostam mais na velocidade e aqui, no físico e no jogo aéreo", comparou.