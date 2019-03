Ospina receba alta de hospital após desmaiar em jogo do Napoli

O goleiro David Ospina deixou o hospital em que estava internado desde o último domingo, por causa de uma pancada na cabeça sofrida no jogo do Napoli diante da Udinese, pelo Campeonato Italiano. Ele recebeu alta nesta segunda-feira e garantiu estar bem para retornar para casa.

"Quero agradecer de coração a todas as pessoas que estiveram preocupadas com o meu estado de saúde. Encontro-me bem, em família e em repouso. Rapidamente, com a ajuda de deus e de suas orações, estarei de volta, mais forte do que nunca", escreveu o colombiano em sua página no Twitter.

Ospina levou uma pancada na cabeça em choque com Ignacio Pussetto logo no começo da partida, tentou seguir em campo, mas desmaiou cerca de 30 minutos depois do incidente e deixou o jogo de ambulância quando os times empatavam em 2 a 2 - terminaria 4 a 2 para o Napoli.

Por causa do episódio, Ospina foi cortado da seleção colombiana que enfrentará o Japão, em Yokohama, e a Coreia do Sul, em Seul, em confrontos amistosos. Para sua vaga, o português Carlos Queiroz chamou Álvaro Montero, do Tolima.