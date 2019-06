Ospina volta da Colômbia, se reapresenta em São Paulo e deve jogar contra o Chile

Após ter sido liberado para acompanhar o pai que está doente na Colômbia, o goleiro David Ospina, titular do técnico português Carlos Queiroz, retornou à seleção colombiana. Ele chegou ao hotel, na zona sul de São Paulo, onde o elenco está concentrado, na noite de segunda-feira para a sequência da disputa da Copa América.

Ospina viajou às pressas na última sexta-feira para a Colômbia e ficou de fora da partida contra o Paraguai, no último domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Sem o titular, Carlos Queiroz escalou o reserva Alvaro Montero, do Deportes Tolima, na vitória por 1 a 0.

No sábado, na entrevista coletiva da véspera do jogo contra os paraguaios, o treinador português revelou que todos na seleção se solidarizaram com Ospina e transmitiu orações para a família do goleiro do Napoli.

"Os nossos corações e orações estão com a família do Ospina. Estamos ainda mais unidos. O mais importante é estarmos todos juntos e transmitirmos o sentimento com ele. Ele não está com a gente, mas segue em nosso pensamento. É com respeito e silêncio que vamos cuidar dele. Temos certeza que logo ele vai voltar e ficar com a gente", disse o técnico naquele dia.

Única classificada com 100% de aproveitamento, a Colômbia ficou na primeira colocação do Grupo B com nove pontos. A seleção marcou quatro gols e não sofreu nenhum em três jogos disputados. Nas quartas de final, os colombianos vão enfrentar o Chile nesta sexta-feira, às 20 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. Os chilenos terminaram a primeira fase na segunda posição da chave C com seis pontos.