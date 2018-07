Osvaldo admite expectativa de estrear pelo São Paulo Quase duas semanas após ser apresentado como reforço do São Paulo, o atacante Osvaldo pode finalmente fazer sua estreia nesta quinta-feira, diante do Comercial, às 21h50, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Contratado junto ao Ceará no início do ano, o jogador estará no banco de reservas, mas não escondeu a expectativa de entrar durante o confronto.