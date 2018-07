Osvaldo celebra sucesso no primeiro ano de São Paulo

SÃO PAULO - Em seu primeiro ano no São Paulo, Osvaldo tem muito o que comemorar. O atacante de 25 anos veio do Ceará em janeiro e demorou um pouco para se firmar no novo clube. Mas, desde a chegada do técnico Ney Franco em julho, virou titular absoluto. Para coroar, terminou a temporada com o título da Copa Sul-Americana.

"Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo. Cheguei e tive que me adaptar, o que é normal. Com a chegada do Ney Franco, conquistei uma vaga de titular e logo no meu primeiro ano fui campeão. Só tenho de agradecer a Deus por me colocar aqui", disse Osvaldo, que fez 11 gols em 47 jogos no ano.

Um desses gols foi justamente na final da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira, quando o São Paulo venceu o Tigre por 2 a 0 - o jogo só teve o primeiro tempo, depois que o time argentino abandonou a disputa no intervalo. Agora, Osvaldo já projeta evolução. "A tendência é crescer em 2013", avisou.

Mas ele sabe que o São Paulo precisará passar por uma adaptação na próxima temporada, já que o principal jogador do time, Lucas, está indo para o Paris Saint-Germain. "Vamos, sim, sentir a ausência dele, mas quem chegar vai nos ajudar bastante. Vamos em busca de mais títulos em 2013", afirmou Osvaldo.