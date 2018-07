Osvaldo, da Roma, pede desculpa a colega por agressão O atacante argentino naturalizado italiano Daniel Osvaldo, da Roma, revelou nesta quarta-feira que pediu desculpas ao seu colega de clube Erik Lamela por tê-lo agredido no vestiário do jogo contra a Udinese, sexta-feira passada, em Údine. Na ocasião, os dois argentinos discutiram durante a partida e, já no vestiário, Lamela teria atirado uma garrafa em Osvaldo, que, irritado, agrediu o companheiro com socos.