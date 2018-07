Osvaldo deve deixar o São Paulo para jogar na Arábia Saudita

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira no CT para dar prosseguimento aos trabalhos de pré-temporada. Os comandados de Muricy Ramalho se dividiram em alguns grupos e fizeram exercícios supervisionados pelos preparadores físicos.

O assunto mais importante no clube, porém, é a transferência de Osvaldo para o Al-Ahli. O atacante recebeu uma proposta do clube árabe - que já o havia procurado outras vezes - e desta vez o São Paulo deve fechar a negociação, na casa dos R$ 12 milhões. O clube ficaria com metade desse valor.

Osvaldo fez 59 jogos na última temporada, mas na maioria das vezes começou as partidas no banco de reservas. Titular durante boa parte do primeiro semestre, foi perdendo espaço gradualmente e se viu fragilizado na disputa com Alan Kardec, Alexandre Pato e Luis Fabiano por uma vaga. Ele marcou apenas quatro gols em 2014.

A saída do atacante enfraquece o elenco, já que ele é um dos poucos velocistas do grupo. Era justamente a carência de atletas com essa característica que fez o São Paulo tentar contratar Dudu, que se transferiu para o Palmeiras. Sem Osvaldo, apenas Ademilson tem na velocidade sua principal arma.

A diretoria do São Paulo espera apenas a finalização dos trâmites burocráticos para concluir a negociação, o que pode acontecer ainda nesta terça-feira.