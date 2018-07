Osvaldo diz que fica no São Paulo e recusa a camisa 7

FORTALEZA - Em rápida entrevista, que concedeu após um amistoso beneficente que reuniu seus amigos na manhã deste domingo, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o atacante do São Paulo Osvaldo revelou que fica no time paulista em 2013, apesar do interesse de times do exterior, como a Roma.

Osvaldo, ao lado de Paulo Henrique Ganso e de Jadson, que também participaram da "pelada", informou que totalmente recuperado de contusões vai se esforçar ao máximo para o São Paulo ser campeão brasileiro de 2013 e conquistar a Libertadores.

O atacante, que brilhou com a camisa do Ceará, disse que não se considera ainda ídolo do São Paulo, "mas vamos em busca disso na próxima temporada conquistando se possível com meus gols a Libertadores e o Brasileirão".

O jogador pretende manter a camisa 17 como titular do São Paulo em 2013: "Não pretendo mudar esta camisa que me deu sorte em 2012, mesmo com a saída do Lucas e a vaga deixada pela camisa 7 que ele vestia não quero mudar, até porque a sete ficará marcada para a cara do Lucas que agora foi para Paris", afirmou.

Iarley, do Goiás e Everton, do Cruzeiro, foram outros jogadores que atuaram na festa promovida por Osvaldo e que teve ainda o cantor Raimundo Fagner. O jogo arrecadou alimentos para Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guaiuba, município da Região Metropolitana de Fortaleza.