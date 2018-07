Osvaldo diz que jogar com Luis Fabiano seria um sonho

"Meu contrato com o clube árabe é até 2014. O Ceará tinha a preferência da compra na cláusula do contrato de empréstimo, mas se não me engano a data já passou. E agora o clube árabe que vai negociar junto com o Gilmar (Veloz, empresário de Osvaldo)", explicou o jogador, em entrevista à Rádio ESPN/Estadão.

Osvaldo deixa seu futuro nas mãos do empresário, mas garante que não volta para o mundo árabe. "Mesmo eles (Al-Ahli) querendo ia ser difícil. Tenho uma mágoa com o clube por tudo o que eu passei. Não tenho interesse nenhum em retornar ao futebol árabe. Não tenho interesse em sair do Brasil", garantiu o jogador, que não sabe quanto o clube árabe quer para liberá-lo.

Tido pelo São Paulo como possível substituto de Dagoberto, que vai para o Internacional, Osvaldo já se imagina atuando ao lado de Luis Fabiano. "É um sonho jogar ao lado do Luis Fabiano. Mas vamos esperar, não tem nada certo. Eu sei que o São Paulo tem esse interesse, perdeu um grande jogador, que é o Dagoberto, mas vamos esperar, o Gilmar está resolvendo."