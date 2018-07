Osvaldo diz que São Paulo vai apostar na velocidade contra o Atlético-MG

SÃO PAULO - A velocidade do atacante Osvaldo será uma apostas do São Paulo para conquistar a vitória na estreia no Grupo 3 da Copa Libertadores. Como visitante, o time sabe que deverá ser pressionado pelo Atlético Mineiro nesta quarta-feira no Estádio Independência, mas vai usar os contra-ataques para tentar garantir a vitória em Belo Horizonte.

"Eles vão procurar nos atacar nos primeiros minutos de jogos, mas temos uma boa saída de jogo, muito rápida. Espero que isso possa ser um ponto forte do nosso time. Temos de arrancar uma vitória de lá, pois é importante começar essa fase com o pé direito", disse.

Osvaldo teve participação decisiva na classificação do São Paulo para a fase de grupos da Libertadores. O atacante fez o primeiro gol da goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar no Morumbi e também marcou na derrota por 4 a 3 em La Paz. Assim, ele espera ampliar a sequência de gols diante do Atlético-MG.

"Fico feliz e espero manter essa sequência de gols. Que a nossa equipe possa ir bem fora de casa nesta estreia na fase de grupos. O Atlético é um time forte dentro de casa, mas São Paulo é grande também e entra para vencer sempre. Temos totais condições de ir lá e ganhar", afirmou.