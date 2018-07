Osvaldo diz realizar sonho de jogar no São Paulo

"O São Paulo sempre me chamou atenção. Estou realizando mais um sonho na minha carreira. É um prazer imenso vestir esta camisa", afirmou Osvaldo, que tem 24 anos e assinou um contrato de quatro temporadas com o clube paulista.

O atacante iniciou a carreira no Fortaleza e também passou por River, do Piauí, Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Braga, de Portugal, antes de se transferir para o Ceará no ano passado, quando fez sucesso na disputa do Brasileirão.

Agora, Osvaldo encara uma dura disputa pela vaga de titular no ataque do São Paulo. "Aqui tem vários jogadores de qualidade. Vou buscar fazer meu trabalho, assim como fiz no ano passado", avisou o novo atacante são-paulino.