Osvaldo e Gum desfalcarão o Fluminense em jogo da Copa do Brasil

O Fluminense confirmou nesta terça-feira que sofreu novas baixas para o duelo com o Ypiranga-RS, quarta, em Erechim, pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Levir Culpi não poderá contar com o zagueiro Gum e o atacante Osvaldo no confronto que definirá uma vaga nas oitavas de final do torneio nacional.

Levir já sabia que os atacantes Samuel e Maranhão estarão fora do confronto por já terem atuado na Copa do Brasil por outros clubes. Agora o time também não terá Gum, poupado pela comissão técnica por desgaste físico, e Osvaldo, que foi detectado com um quadro de virose.

Nesta manhã, o Fluminense encerrou a preparação para o jogo contra o Ypiranga com um trabalho recreativo, sem, portanto uma indicação sobre qual vai ser o time escalado por Levir, mas a formação deverá ter várias novidades.

Recém-contratado, o atacante Henrique Dourado deve ganhar uma chance na equipe titular. Além disso, Gustavo Scarpa, recuperado de lesão, vai reforçar o time. Já Renato Chaves formará a dupla de zaga com Henrique.

Assim, o time titular deve ser escalado com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Renato Chaves, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior, Henrique Dourado e Richarlison.

Após empatar por 1 a 1 no jogo de ida, em Volta Redonda, o Fluminense precisa de uma vitória ou uma igualdade acima de dois gols em Erechim para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Novo empate por 1 a 1 leva a definição do time classificado para a disputa de pênaltis.