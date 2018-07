Osvaldo e Pierre disputam vaga no meio-campo do Fluminense O técnico Enderson Moreira, do Fluminense, ainda tem dificuldades para definir o substituto do meia Gerson, que cumpre suspensão, para o jogo com a Chapecoense no domingo, em Santa Catarina, pelo Brasileiro. No entanto, o técnico definiu que o lateral-esquerdo Breno Lopes será o substituto de Giovanni, contundido, no treino tático desta quarta.