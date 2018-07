Osvaldo é regularizado e pode estrear pelo Fluminense no clássico contra o Vasco O atacante Osvaldo foi regularizado na CBF nesta sexta-feira e já pode fazer a sua estreia pelo Fluminense. Embora tenha sido testado entre os titulares no decorrer do treinamento do dia, o jogador deve iniciar no banco de reservas o clássico contra o Vasco, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio. Com 27 pontos, o clube carioca começa rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.