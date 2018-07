Osvaldo é sacado e Welliton será titular no São Paulo O atacante Welliton será titular no São Paulo na vaga de Osvaldo no jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 21h50, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador treinou junto com os titulares nesta terça e vai ganhar chance de começar uma partida pela segunda vez na equipe são-paulina, depois de ter atuado desde o início no jogo contra a Ponte Preta.