Osvaldo é suspenso e desfalca Roma na Copa da Itália

Depois de marcar um dos gols da vitória por 3 a 0, pelas oitavas de final, Osvaldo deu uma cotovelada em Mathieu aos nove minutos do segundo tempo, e acabou expulso. Julgado nesta quinta, acabou suspenso por "ter golpeado voluntariamente um adversário com uma cotovelada no rosto, longe das ações de jogo", como explicou o juiz desportivo Gianpaolo Tosel, responsável pelo julgamento.

Com a punição, Osvaldo ficará de fora da partida diante da Fiorentina, marcada para o dia 9 de janeiro, pelas quartas de final da Copa da Itália. Caso a Roma avance, o atacante também não poderá entrar em campo nas semifinais da competição.